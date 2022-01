Paulo Sousa foi apresentado oficialmente ao Flamengo nesta segunda-feira (10) - Foto: Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 11/01/2022 10:01

Muro do Ninho é pichado em apoio a Paulo Sousa Reprodução

Rio - A chegada do técnico Paulo Sousa ao Flamengo fez com que o muro do Ninho do Urubu fosse pichado novamente, na noite da última segunda-feira. No entanto, diferentemente das últimas vezes, a mensagem deixada foi de apoio ao novo treinador rubro-negro.