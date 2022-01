Logo Band - Divulgação

Publicado 11/01/2022 12:42

Getúlio Vargas, goleiro do Flamengo Divulgação Rio - Ex-goleiro do Flamengo, Getúlio Vargas foi anunciado na última segunda-feira como novo apresentador da Band Rio. Ele irá comandar a versão local do programa "Os Donos da Bola", que vai ao ar de segunda a sexta, às 12h30. Ele terá a companhia de Carlos Alberto, ex-jogador do Vasco, e do influenciador digital Fui Clear como comentaristas.

“Estar à frente de um programa na TV aberta não é apenas um reconhecimento pela minha trajetória na televisão, mas também a realização do meu grande sonho profissional. Recebi com muita alegria esse convite da Band para assumir o Donos da Bola no Rio de Janeiro. Tenho certeza que o torcedor carioca vai se apaixonar pelo novo formato da atração”, disse GV.

Antes de chegar à Band, Getúlio Vargas teve passagens por Fox Sports, Esporte Interativo e Rádio Bradesco FM. A estreia do programa acontecerá na próxima segunda-feira.