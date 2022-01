Marcos Braz - Divulgação

Publicado 11/01/2022 11:29

Ramon, um dos jovens do Flamengo, teve boa atuação Divulgação Rio - O lateral Ramon pode deixar o Flamengo em breve. De acordo com o jornal português "A Bola", o jogador faz parte de uma lista de reforços do Benfica e é monitorado de perto pelo clube português, mas ainda não há proposta oficial.

O veículo destaca ainda uma possível saída de Grimaldo do Benfica, o que abriria espaço para a chegada de Ramon. Caso a baixa se concretize, a ideia do clube europeu é fazer a primeira investida pelo lateral na janela do meio do ano.

Para vender Ramon, o Flamengo pede a quantia de 10 milhões de euros (R$ 64 milhões). No entanto, o valor é negociável.