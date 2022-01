Paulo Sousa - AFP

Publicado 11/01/2022 15:01

Rio - A boa impressão que o técnico Paulo Sousa, do Flamengo, tem causado para a torcida rubro-negra chamou a atenção do jornalista Mauro Cezar Pereira. Além disso, o comentarista aproveitou para fazer comparações com o ex-técnico Renato Gaúcho no portal "UOL Esportes", nesta terça-feira.

"A referência que o Flamengo tinha de técnico dando entrevista era o Renato Gaúcho. Do Renato para o Paulo Sousa, até do ponto de vista intelectual, quando o cara abre a boca, você percebe que a diferença é brutal, o Renato falava o que? Pergunta sobre tática, ‘isso eu falo com meus jogadores, falo com meu grupo, confio no meu grupo’. É só isso o que tem a dizer para os torcedores do time que você comanda? le falou com todas as letras de comprometimento, ou seja, cobrança aos jogadores, que eles vão ter que se empenhar, vão ter que treinar mais", afirmou o jornalista Mauro Cezar no portal 'UOL Esportes'.

"Outro ponto que eu achei muito importante, ele chamou de treino invisível, que ele quis dizer que quando sai do CT a sua rotina de trabalho não acabou, você é um atleta, tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, tem que estar bem preparado, esse é o treino invisível ao qual ele se referiu, ou seja, o comprometimento vai além do horário de trabalho dentro do CT, é o dia a dia do atleta, o cara tem que estar na ponta dos cascos. Falou sobre variações táticas, sobre ocupação de espaço, sobre jogar pressionando o adversário, o que é algo que o torcedor do Flamengo gosta de ver", concluiu.