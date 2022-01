Técnico Paulo Sousa - conhece o CT Ninho do Urubu - 07-01-2022 - Foto - Alexandre Vidal - Alexandre Vidal/flamengo

Técnico Paulo Sousa - conhece o CT Ninho do Urubu - 07-01-2022 - Foto - Alexandre VidalAlexandre Vidal/flamengo

Publicado 11/01/2022 16:14

Rio - Paulo Sousa iniciou seu trabalho no Flamengo há apenas dois dias, mas as mudanças no Ninho do Urubu já podem ser vistas: ponto biométrico (multa por falta ao treino), refeições obrigatórias no CT, proibição do uso de celular durante as refeições e treino às 8h são algumas das novidades.

Durante o "F90" desta terça-feira, na ESPN, o jornalista Fábio Sormani detonou a postura do treinador e afirmou que ele deveria respeitar a cultura do jogador brasileiro.

“Paulo Sousa já começa mal. Ele tem que respeitar a cultura do jogador brasileiro. Que diferença faz treinar às 8h ou às 10h? Tirar celular do jogador, pra quê isso?”, criticou Sormani.