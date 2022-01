Paulo Sousa comanda primeiro treino com bola no Flamengo - Foto: Felipe Patiño/Flamengo

Paulo Sousa comanda primeiro treino com bola no FlamengoFoto: Felipe Patiño/Flamengo

Publicado 11/01/2022 17:52

Rio - O grupo principal do Flamengo vive o segundo dia de atividades sob o comando de Paulo Sousa, sendo que esta terça-feira foi marcada pelo primeiro treino do elenco no gramado na temporada 2022. O Rubro-Negro compartilhou imagens da atividade, em que o português dá instruções para que sejam dados passes rápidos, por exemplo. Veja no vídeo acima.



No vídeo, também é possível observar o novo preparador de goleiros, Paulo Grilo, orientar os "guarda-redes" a trabalhar em velocidade com a bola nos pés. Vale lembrar que o profissional de confiança de Paulo Sousa entrou na vaga de Wagner Miranda, demitido logo após a confirmação da contratação do treinador.



> GALERIA: veja 20 imagens da reapresentação do Flamengo



Para o início do Carioca-2022, o Flamengo, que demitiu o auxiliar Maurício Souza, atuará com um time alternativo, composto por diversos Garotos do Ninho, e a ser comandado por Fabio Matias, do time sub-20 (veja mais aqui).



Enquanto isso, o grupo principal seguirá treinando com Paulo Sousa, sempre às 8h. E, a partir desta terça, o treinador, que exigiu que os jogadores almocem no CT e não utilizem celulares durante as refeições (em "choque de ordem" típica de seu perfil), iniciará conversas individuais com atletas.



OS 5 PRIMEIROS JOGOS DE 2022



26 ou 27/1 - Flamengo x Portuguesa, em local ainda indefinido.

29 ou 30/1 - Volta Redonda x Flamengo, em local ainda indefinido.

2 ou 3/2 - Flamengo x Volta Redonda, em local ainda indefinido.

5 ou 6/2 - Flamengo x Fluminense, em local ainda indefinido.

9 ou 10/2 - Audax Rio x Flamengo, em local ainda indefinido.