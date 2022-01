Centroavante Pedro pode ganhar espaço com Paulo Sousa no Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O ex-jogador Dodô indicou o centroavante Pedro, do Flamengo, para ser titular da seleção brasileira, sob o comando do treinador Tite, em entrevista ao portal "GE". Após o anúncio de Paulo Sousa no Rubro-negro, o técnico português admitiu que pode dar espaço para o jogador.

"De todas as opções, eu acho o Pedro o melhor ‘9’. Precisa ser titular do Flamengo para chegar na Seleção. Esperamos que ele possa se firmar, porque tecnicamente é um ‘9’ que a gente não tem. É difícil falar hoje, porque não temos um cara que deposite a confiança. A gente vê opções, tem o Gabigol, tem o Gabriel Jesus jogando mais pelo lado, Firmino nem titular do Liverpool e o Matheus Cunha começou a frequentar a Seleção", disse o ex-jogador Dodô ao portal 'GE'.



"O Flamengo tem dois ótimos centroavantes e o resto dos clubes procuram um, porque não fornecemos como fornecíamos antigamente. Avalio isso como um problema na base, abrindo mão de jogar como jogava antigamente, com esquema tático aflorado e pouco foco na técnica", concluiu.