Paulo Sousa comanda primeiro treino com bola no FlamengoFoto: Felipe Patiño/Flamengo

Publicado 12/01/2022 10:00

Rio - A primeira semana de Paulo Sousa no Ninho do Urubu tem sido agitada. Na última terça-feira, o novo treinador do Flamengo fez questão de ter uma reunião com Gabigol, Bruno Henrique e Pedro para explicar suas ideias táticas. As informações são do canal "Paparazzo Rubro-Negro".

Segundo o veículo, a conversa do treinador português com o trio ocorreu com a presença de uma lousa tática, para que ele pudesse explicar suas ideias de jogo ofensivo. Em sua apresentação, na última segunda-feira, Sousa já havia deixado no ar a possibilidade de atuar com o trio.

Ainda em Portugal, Paulo Sousa já havia dado a entender que Pedro receberia mais oportunidades no time titular do Flamengo. A declaração animou torcedores rubro-negros, que cobram mais minutos para o camisa 21.

Desde sua chegada, Paulo Sousa tem promovido mudanças na rotina do Ninho do Urubu. Ponto biométrico (multa por falta ao treino), refeições obrigatórias no CT, proibição do uso de celular durante as refeições e treino às 8h são algumas das novidades.