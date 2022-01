Flamengo e Atlético-MG brigaram pelo título do Brasileiro - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/01/2022 11:38

Rio - A TV Globo ainda não tem a garantia de que poderá transmitir a Supercopa do Brasil, marcada para o dia 20 de fevereiro. De acordo com o portal "Notícias da TV", até o momento, os direitos de transmissão da partida entre Flamengo e Atlético-MG ainda não foram vendidos para a emissora carioca, apesar do favoritismo.

De acordo com o veículo, a Globo ainda espera que o local da partida seja oficialmente definido para então negociar a transmissão. No momento, o mais cotado é o Estádio Mané Garrincha, em Brasília. No entanto, a estratégia é arriscada, já que abre brecha para outra emissora abrir uma negociação.

Recentemente, a Globo perdeu torneios importantes e a Supercopa do Brasil seria mais um. O Paulistão será transmitido pela Record, enquanto o Mundial de Clubes, que contará com o Palmeiras, passará apenas na Band.