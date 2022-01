Kenedy - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

KenedyFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/01/2022 13:19

Rio - O tempo de Kenedy como jogador do Flamengo pode chegar ao fim antes do tempo previsto. O Chelsea, clube que detém os direitos do atacante, pediu o retorno imediato do atleta. Enquanto isso, clube carioca trabalha para tentar reverter o quadro e manter o jogador. As informações são do portal "Coluna do Flamengo".

Kenedy, que inclusive já se reapresentou ao Flamengo e deu início a pré-temporada sob o comando do novo treinador Paulo Sousa, tem contrato até o mês de agosto com o clube Rubro-Negro. Entretanto, a ideia inicial do Chelsea era de que o atacante já retornasse para Londres nesta quarta-feira.

Disputando quatro competições, além do Mundial de Clube que inicia no próximo mês, o clube azul de Londres tem enfrentado problemas na ala esquerda. Ben Chilwell, titular da posição, sofreu uma grave lesão no joelho e ficará fora da temporada. Já seu único reserva, Marcos Alonso, não tem convencido o treinador Thomas Tuchel, que entende precisar de novas opções para a parte esquerda do ataque londrino.

Contratado por 500 mil euros (R$ 3 milhões na cotação da época), Kenedy está emprestado por um ano ao Flamengo, ou seja, em teoria ele deveria ficar até agosto de 2022. Além disso, há uma opção de compra no contrato, onde o clube carioca teria que pagar 10 milhões para manter o atleta em definitivo.