Hugo Moura ficará no Athletico-PR até o fim de 2022 - Gustavo Oliveira/Athletico-PR

Hugo Moura ficará no Athletico-PR até o fim de 2022Gustavo Oliveira/Athletico-PR

Publicado 12/01/2022 14:07

Pouco aproveitado pelo Flamengo em 2021, Hugo Moura foi emprestado até o fim da temporada de 2022 ao Athletico-PR. O clube paranaense anunciou a contratação do volante de 24 anos nesta quarta-feira.

Revelado pelo Flamengo, Hugo Moura disputou apenas 11 jogos entre 2018 e 2020 nos profissionais e acabou emprestado ao Coritiba, onde foi titular no Campeonato Brasileiro de dois anos atrás. Entretanto, ao retornar para o Rubro-Negro, jogou mais 15 partidas em 2021 até ser negociado com o Lugano, da Suíça, mas acabou devolvido por mudanças internas no clube. Ele tem contrato até 2023.



"Quero poder dar dentro de campo a resposta para essa confiança do clube em mim, ajudar meus companheiros e contar com a ajuda deles também. Quero continuar trabalhando. Evoluindo a cada dia. Realizar meu sonho de jogar bem aqui no Athletico. Conquistar títulos", afirmou Hugo Moura ao site oficial do clube paranaense.