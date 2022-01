Rodrigo Caio - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/01/2022 15:16

Rio - O comentarista Roger Flores, falou sobre a lesão do zagueiro Rodrigo Caio, do Flamengo, durante o "Seleção SporTV", do Grupo Globo, nesta quarta-feira. O ex-jogador do Fluminense lamentou o ocorrido e afirmou que o atleta teria condições de atuar na Europa, caso não sofresse tantas lesões.

"O Rodrigo Caio sofreu com lesões durante toda a carreira, isso não é um problema recente do jogador. Tanto que não conseguiu ir para a Europa. Porque, é um jogador de futebol europeu, de grandes times na Europa. Contudo, não conseguiu atingir este nível pois não passou nos exames médicos, se não me engano, de dois times, Barcelona e Atlético de Madrid", disse o comentarista Roger Flores no 'Seleção SporTV'.

Por outro lado, o comentarista afirmou que o zagueiro ainda é um ótimo custo-benefício para o Flamengo, pelo fato de que, quando está disponível para entrar em campo, se destaca e eleva o nível da equipe rubro-negra em partidas decisivas.

"A gente lamenta ver um profissional de altíssimo nível passar por isso. Quando jogador também enfrentei lesões. Peço que não coloquem apelidos chulos no Rodrigo Caio. Isso porque, a pior coisa para um atleta é estar de fora enquanto o resto do elenco está dentro de campo. Em relação a custo benefício, o Rodrigo Caio esteve nos jogos mais importantes do Flamengo recente, e jogou bem. Então, acho que ainda é um jogador importante no Rubro-Negro. Torço para que ele tenha mais ritmo de jogo nesta temporada", concluiu.