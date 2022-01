Gabigol correu para os braços da massa flamenguista após o gol - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 12/01/2022 16:20

Rio - O comentarista Fábio Sormani exaltou a identificação de Gabigol com a torcida do Flamengo. Durante o programa "F90" desta quarta-feira, na ESPN, o jornalista destacou o carisma do camisa 9, que conquistou os rubro-negros.

“Se o cara é carismático e é o maior ídolo do Flamengo, ele é o maior ídolo do Brasil. Óbvio que Gabigol é o maior ídolo do futebol brasileiro atual. As crianças de outros times veem no Gabigol o que viam no Neymar quando era do Santos”, disse Sormani.

No Flamengo desde 2019, Gabigol foi o principal nome do Flamengo nas conquistas dos últimos anos. O camisa protagonizou a conquista da Libertadores de 2019, dos Brasileiros de 2019 e 2020, da Supercopa do Brasil em 2020 e 2021, da Recopa de 2020, além de três Campeonatos Carioca.