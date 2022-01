Thiago Maia - Alexandre Vidal/Flamengo

Publicado 12/01/2022 18:41

Rio - É oficial: Thiago Maia é jogador do Flamengo até dezembro de 2026. Conforme o LANCE! publicou na última semana, o jogador rescindiu seu contrato com o Lille (FRA) e assinou um novo vínculo com o Rubro-Negro. O clube da Gávea anunciou a contratação em definitivo do volante de 24 anos nesta quarta-feira.



Thiago Maia estava atuando por empréstimo no Flamengo desde o início de 2020. São 60 jogos, com dois gols, do camisa 8, que conquistou os títulos do Brasileirão, da Supercopa do Brasil e do Carioca em sua primeira temporada pelo clube.

O volante ainda superou grave lesão e cirurgia no joelho direito. Pela contratação, o Flamengo pagará R$ 25,5 milhões ao Lille, da França.