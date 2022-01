Paulo Sousa pede contratação de volante ao Flamengo - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/01/2022 19:25

Rio - O técnico Paulo Sousa pediu para o Flamengo a contratação de um volante com intensidade e que jogue de área a área. O treinador português diz que o Rubro-negro não tem esse jogador no elenco e projetou o perfil para o clube carioca mapear o futuro atleta no mercado. A informação é do portal "Goal".

Além disso, Paulo Sousa tentou adaptar a função do volante sobre os atletas da posição que estão no Flamengo. No entanto, não foi o suficiente para deixar o treinador satisfeito a fim de não ter mais o interesse em uma possível contratação.

Por outro lado, o Flamengo anunciou, nesta quarta-feira, a compra definitiva do volante Thiago Maia, de 24 anos, por cinco temporadas. Para concluir a operação, o Rubro-negro pagará R$ 25,5 milhões ao Lille, da França em três anos.