Flamengo confirma retorno do atacante Kenedy ao Chelsea | Flamengo | O Dia

Chelsea solicita retorno imediato de KenedyFoto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 12/01/2022 19:52

Rio - O Flamengo confirmou o retorno do atacante Kenedy, de 25 anos, ao Chelsea, da Inglaterra, nesta quarta-feira, após o clube inglês exercer a cláusula de contrato e solicitar a volta imediata do jogador, que estava emprestado até junho deste ano.

"O Chelsea exerceu a cláusula do contrato e solicitou o término antecipado do empréstimo e o retorno imediato do atleta Kenedy", comunica o perfil oficial do Flamengo nas redes sociais.

O retorno do atacante foi um pedido do técnico Tomas Tuchel, do Chelsea. Com a camisa do Flamengo, Kenedy não teve destaque e disputou apenas 17 partidas, com um gol marcado. A informação é do portal "Coluna do Fla".