Mauricio Souza - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 12/01/2022 21:29

Rio - O ex-auxiliar técnico do Flamengo Maurício Souza contou bastidores da sua demissão do clube, que foi confirmada na última segunda-feira. Em entrevista à Rádio Globo, Mauricinho revelou que Paulo Sousa "não queria ninguém de uma parte do clube na comissão" e admitiu foi pego de surpresa pela saída.



- Quando eu voltei, pedi uma reunião com o Bruno Spindel perguntando como ficaria a minha situação. Ele me pediu para aguardar e, em seguida, me chamou para a sala. Spindel me contou que teve algumas conversas com Paulo Sousa e que ele (o treinador) estava irredutível quanto a comissão dele - disse.



- Ele não queria ninguém de uma parte do clube na comissão, essas foram as palavras do Spindel. Eu aceitei numa boa. Me levantei e fui embora. Como falei, é um ciclo que se encerra, que me pegou de surpresa, não esperava isso - completou Mauricinho.

Aos 47 anos, Maurício Souza iniciou a sua trajetória no Flamengo nas divisões de base, após passagem pelo Botafogo. Veja abaixo o seu currículo e conquistas antes de se tornar auxiliar dos profissionais do Rubro-Negro:



CLUBES

Botafogo (2006 a 2016 - incluindo o período no futsal) e Flamengo (desde 2017)



TÍTULOS



Pelo futsal:



Botafogo

- Campeão Carioca Sub-17 2011

- Campeão Carioca categoria principal 2011

- Campeão Carioca Sub-17 2012

- Campeão Carioca Sub-20 2012

- Campeão Copa do Brasil Sub-20 2012

- Vice-campeão Carioca categoria principal 2013

- Campeão Copa do Brasil Sub-20 2013

- Campeão Carioca Sub-20 2013



Pelo futebol de campo:



Botafogo

- Campeão da Copa da Juventude Sub-13 (2010)

- Vice-campeão do Campeonato Metropolitano (RJ) Sub-13 (2011)

- Campeão da Copa Revela Talentos Sub-17 (2011)

- Vice-campeão do Mundialito Sub-15 (2012)

- Campeão da Taça Rio Sub-20 (2014)

- Campeão Carioca Sub-20 (2014)

- Vice-campeão da Taça Guanabara Sub-20 (2015)

- Vice-campeão da Taça Rio Sub-20 (2015)

- Vice-campeão Carioca Sub-20 (2015)

- Campeão do Torneio Otávio Pinto Guimarães Sub-20 (2015)



Flamengo (na base):

- Campeão da Copa São Paulo de Futebol Jr (2018)

- Campeão da Taça Rio Sub-20 (2018)

- Campeão do Torneio Otávio Pinto Guimarães Sub-20 (2018)

- Vice-campeão Brasileiro Sub-20 (2018)

- Campeão da Taça Guanabara Sub-20 (2019)

- Campeão Carioca Sub-20 (2019)

- Campeão da Taça Otávio Pinto Guimarães Sub-20 (2019)

- Campeão Brasileiro Sub-20 (2019)

- Campeão da Copa do Brasil Sub-20 (2019)