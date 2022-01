César - Daniel Castelo Branco

CésarDaniel Castelo Branco

Publicado 13/01/2022 09:21 | Atualizado 13/01/2022 09:42

Rio - Após 12 anos, chegou ao fim a passagem do goleiro César pelo Flamengo. Nesta quinta-feira, o jogador, que está a caminho do Coritiba, fez uma publicação nas redes sociais confirmando o fim do ciclo e destacando sua forte relação com o clube.

"Neste momento, se encerra um ciclo. Não faço mais parte do CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO, foram mais de 12 anos vestindo, com muito orgulho, essa camisa. Sou extremamente grato a Deus por tudo que vivi dentro do clube, grato ao FLAMENGO que me fez realizar grandes sonhos", escreveu César.

"Fica aqui o meu sentimento de gratidão especial a imensa nação rubro negra. Que me tratou com muito carinho e me apoiou em todo tempo. Com orgulho, posso dizer que sou cria do Mengão", completou.

César conquistou quase todos os títulos possíveis com a camisa do Flamengo, a exceção do Mundial de Clubes. O goleiro tinha contrato até abril, mas fez um acordo para antecipar o fim do vínculo.