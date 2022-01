Gabigol - AFP

Publicado 13/01/2022 10:47

Rio - A vitoriosa trajetória de Gabigol com a camisa do Flamengo pode estar perto do fim. De acordo com a "Sky Sports", o camisa 9 tem o desejo de deixar o clube carioca e fechar com o West Ham para poder morar na Inglaterra.

Recentemente, o clube inglês fez uma proposta para contratar o atacante por um empréstimo de 18 meses, com a compra fixada em 25 milhões de libras. No entanto, a oferta foi recusada pelo Flamengo, que não deseja perder o jogador neste momento.

Além do West Ham, o Newcastle, também da Inglaterra, é outro clube apontado como possível destino. Porém, até o momento, não houve proposta oficial.