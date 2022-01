Estreia do Flamengo no Carioca - Alexandre Vidal/Flamengo

Estreia do Flamengo no CariocaAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 26/01/2022 23:29

Rio - O Flamengo, com o time repleto de jogadores do sub-20, venceu a Portuguesa por 2 a 1, no Estádio Luso-Brasileiro nesta quarta-feira. A estreia rubro-negra marcou o destaque do atacante Lázaro, com dois gols marcados no confronto da primeira rodada.

A equipe do Flamengo, comandada pelo técnico Fábio Matias, apesar do porte físico inferior ao do adversário, com um time profissional, não mediu esforços para combater a Portuguesa, fora de casa. O elenco rubro-negro, com o destaque dos atacantes André, Lázaro e Thiaguinho, lideraram a vitória do mandante.



Logo no início da partida, André rouba a bola na intermediária, faz uma arrancada incrível, tenta driblar o goleiro Carlão, da Portuguesa, e é derrubado na área. Pênalti para o Flamengo aos 2 minutos de jogo. Na bola, Lázaro converte e abre o placar para o Rubro-negro.



Até o fim do primeiro tempo, o Flamengo criou diversos lances de perigo contra a Portuguesa, mas desperdiçou todas as chances. Por outro lado, indicou uma equipe, apesar de jovem, consciente do esquema defensivo do adversário e com pleno domínio do jogo em quase todos os lances.



A falta de experiência para partidas profissionais entregou algumas falhas da equipe do Flamengo. Em raros momentos do confronto durante o primeiro tempo, a Portuguesa tentou aproveitar os erros defensivos, mas acabou desperdiçando também todas as oportunidades.



A reta final do primeiro apresentou o cansaço de ambas as equipes, principalmente a do Flamengo, que propôs uma etapa intensa e com bastante correria para desestabilizar o adversário. Na ocasião, deu certo e o Rubro-negro foi para o intervalo, com três pontos na estreia do Carioca.



Na volta do segundo tempo, a Portuguesa iniciou a etapa final pressionando a defesa do Flamengo, tirando o espaço do time rubro-negro, que tentava sair jogando com a bola nos pés. Não durou muito e a equipe de Fábio Matias, técnico que comanda a equipe rubro-negra do sub-20, retomou o destaque no duelo.



Poucos minutos depois, o Flamengo pressiona pelo lado esquerdo com o atacante Thiaguinho soltando uma pancada e obrigando o goleiro Carlão a fazer uma belíssima defesa. Por outro lado, o arqueiro entrega o rebote para Lázaro pelo lado direito, mais uma vez, ampliando o placar com uma finalização de primeira para o fundo do gol.



Para a surpresa do Flamengo, a Portuguesa consegue um escanteio pelo setor esquerdo, onde o lateral Sanchez sobe mais do que a defesa rubro-negra e cabeceia para diminuir a partida. O gol da Lusa mudou o tom do jogo, e fez com que o visitante tivesse mais oportunidades.



Na reta final da partida, o Flamengo voltou a pressionar a defesa da Portuguesa, mas em todos os lances foi impedido pelo goleiro Carlão. Além do arqueiro, a defesa da Lusa ficou reforçada com as substituições do técnico Marcus Grippi.