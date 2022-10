Dorival Junior - Foto: Marcelo Cortes / Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Dorival Junior - Foto: Marcelo Cortes / FlamengoMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/10/2022 06:00

O Flamengo que vai a campo em busca da Glória Eterna no sábado, contra o Athletico, é bem diferente daquele que conquistou o bi da Libertadores em 2019. Alguns jogadores já deixaram o Rubro-Negro, enquanto outros perderam espaço ou estão lesionados. Por isso, abaixo, O Dia apresenta aos torcedores as principais mudanças que aconteceram do time campeão em Lima para o que busca o tri nesta temporada.

Na final de 2019, o então técnico Jorge Jesus definiu o Flamengo com: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Pablo Marí e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol.

Durante o jogo, entraram Diego, que foi peça fundamental ao dar o lançamento para o gol da virada, Vitinho e Piris da Motta.

GOLEIRO

A primeira mudança para esta temporada já começa no gol. Diego Alves, antes titular absoluto, sofreu com lesões esse ano, perdeu espaço e hoje é reserva. O atual titular é Santos, que vive grande fase.

ZAGUEIROS

Em 2019, os titulares foram Rodrigo Caio e Pablo Marí. O primeiro ainda continua no Flamengo, mas sofreu com lesões - ele disputou apenas 12 jogos neste ano, precisou passar por novo procedimento cirúrgico e está fora da temporada. Já o segundo foi vendido para o Arsenal no ano seguinte ao título. Mais tarde, Marí foi emprestado para a Udinese e atualmente pertence ao Monza, da Itália.

A dupla de zaga que tem sido titular nas Copas com o técnico Dorival Júnior é formada por David Luiz e Léo Pereira. Fabrício Bruno e Pablo são usados como titulares no Campeonato Brasileiro e ficam à disposição do treinador para o decorrer do jogo de sábado.



LATERAIS

Titular em 2019, Rafinha deixou o Flamengo no ano seguinte para jogar no Olympiacos, da Grécia. Por lá, teve uma breve passagem. Posteriormente, passou pelo Grêmio e hoje defende o São Paulo. Atualmente, o dono da lateral direita do Rubro-Negro é Rodinei, que estava no banco de reservas em Lima. O camisa 22 vive o melhor momento desde que chegou ao clube da Gávea e ainda marcou o gol do título da Copa do Brasil 2022.

Na esquerda, não houve mudanças. Filipe Luís era o titular daquele ano e continua como o dono da posição desta temporada.

VOLANTES

Este é o único setor em que não há remanescentes entre os titulares. O Fla foi campeão em 2019 com Willian Arão e Gerson. O primeiro foi negociado neste ano junto ao Fenerbahçe-TUR, atual time de Jorge Jesus. Já o segundo foi vendido ao Olympique de Marselha-FRA em 2021.

Atualmente, a dupla de volantes titular é formada por Thiago Maia e João Gomes. No banco, Dorival ainda conta com Erick Pulgar e o experiente Arturo Vidal, que se recupera de problema físico, mas deve estar disponível para a decisão.

MEIAS OFENSIVOS

Em contrapartida, não há nenhuma mudança neste setor. Arrascaeta e Everton Ribeiro eram os donos do meio-campo em 2019 e ainda são em 2022. Os dois, inclusive, tem boas chances de irem à Copa do Mundo do Catar.

ATACANTES

A principal mudança para este ano foi a saída de Bruno Henrique do time titular. Rei da América em 2019, o atacante sofreu uma grave lesão no joelho e só volta a jogar na próxima temporada. Dessa forma, Pedro ganhou a posição e se firmou como um dos principais jogadores do Flamengo - ele ainda é bem cotado para ir ao Mundial do Catar.

Isso, aliás, implicou em uma mudança importante para Gabi. Outrora centroavante, o camisa 9 se tornou um atacante que também atua aberto e ajuda na construção de jogadas ofensivas.

BANCO DE RESERVAS DE 2019

Naquele ano, o banco do Flamengo tinha: Rodinei, Diego, Rhodolfo, Renê, Vitinho, César, Vinicius Souza, Reinier, Lincoln, Piris da Motta e Thuler e Orlando Berrío. Hoje, apenas os dois primeiros seguem no clube.

TÉCNICO

Com mais títulos do que derrotas pelo Flamengo, Jorge Jesus deixou o clube da Gávea em 2020 para assumir o Benfica. Depois dele, o Fla ainda contratou Domènec Torrent, Rogério Ceni, Renato Gaúcho e Paulo Sousa. No entanto, nenhum chegou tão perto do sucesso do Mister como Dorival Júnior, que está perto de conquistar o segundo título pelo Rubro-Negro em menos de duas semanas.