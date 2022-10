João Gomes no treino do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/10/2022 13:00

Dos 11 titulares que começarão contra o Athletico-PR, João Gomes é quem mais vivenciou o Flamengo. Afinal, ele é o único representante da divisão de base rubro-negra e está no clube desde os 8 anos, quando começou no futsal. E agora viverá pela primeira vez a experiência de estar em campo numa final da Libertadores, no sábado em Guayaquil, no Equador.

Uma realidade muito diferente do que o volante passou nas outras duas decisões continentais recentes do Flamengo. Agora titular incontestável e peça importante do time em 2022, ele fazia parte do elenco em 2021 e viajou ao Uruguai, mas ficou fora até do banco de reservas, por opção de Renato Gaúcho, na derrota na prorrogação por 2 a 1 para o Palmeiras.

Restou ir para a arquibancada, no meio da torcida, para sentir uma emoção diferente. Mas só no primeiro tempo, pois foi reconhecido e recebeu muitos pedidos de foto, optando por se juntar à delegação.

Festa em Ramos em 2019

Já na conquista histórica de 2019, a realidade de João Gomes era ainda mais diferente. Ainda no sub-20, assistiu pela TV a Gabigol fazer os dois gols no fim e o Flamengo vencer a equipe do River Plate por 2 a 1, no Peru. O que rendeu muita festa com família e amigos em Ramos, onde morava.

"O dia mais feliz da minha vida foi a final da Libertadores de 2019, com certeza. Eu estava em Ramos, na minha comunidade querida, onde sou nascido e criado. Que festa foi, com tudo cheio, a rua entupida de gente. Gabigol, obrigado por fazer o dia mais feliz da minha vida", disse João Gomes em entrevista à FlaTV em 2021.

Com 117 jogos desde que estreou pelos profissionais do Flamengo, em outubro de 2020, o volante, inclusive, pode ter a última oportunidade de conquistar uma Libertadores pelo clube. Com sondagens de grandes clubes da Europa, como o Real Madrid, pode ser negociado em 2023, mesmo tendo contrato até 2027.



Mas enquanto o futuro não chega e o passado traz uma boa lembrança e um aprendizado, João Gomes tem a chance de um presente glorioso, para transformar o dia 29 de outubro de 2022 como o novo dia mais feliz da vida.