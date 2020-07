Partida entre Fluminense e Grêmio tem local remarcado pela CBF; entenda

Rio - A partida entre Grêmio e Fluminense que estava marcada para a Arena do Grêmio, não vai acontecer mais no local previamente marcado. A CBF informou nesta quinta-feira, que a partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, será no CT Hélio Dourado, em Eldorado do Sul.

O motivo pela mudança foi por conta das autoridades locais que não autorizaram as partidas de futebol em Porto Alegre dentro do prazo regulamentar.

Apesar do locar ter sido mudado, o horário e a data do confronto foram mantidos. A partida acontece no próximo dia 9, que será em um domingo.