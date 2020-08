Clube de Série A faz contatos por Evanilson, atacante revelação do Fluminense

Rio - Cria das categorias de base do Fluminense, o atacante Evanilson tem se destacado na equipe profissional desde o final de 2019. As boas atuações do jovem de 20 anos fizeram com que o Internacional realizasse uma sondagem pelo atleta. De acordo com o portal 'NetFlu', o clube gaúcho já procura saber os valores de uma possível transferência do jogador.



Ainda segundo o site, mesmo que interessado em Evanilson, o Colorado ainda não realizou proposta oficial pelo atleta. Com contrato com o Tricolor até dezembro de 2021, o atacante já disputou 20 partidas oficiais com a camisa do Flu e marcou nove gols. O Fluminense possui 10% dos direitos do jogador e 20% em caso de uma futura negociação por conta da taxa de vitrine.