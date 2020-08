Diretor do Fluminense compara futebol com BBB: 'Atualização do mundo moderno'

Rio - O diretor de futebol do Fluminense, Paulo Angioni, fez uma comparação curiosa nesta segunda-feira. Em entrevista ao 'Globoesporte.com', o dirigente analisou o 'Big Brother Brasil', reality show da Rede Globo, com o futebol. Apreciador do programa, o cartola disse que gosta de estudar o comportamento das pessoas e aproveitou para apontar lideranças no elenco de Odair Hellmann.



"Eu gosto de tudo relacionado a comportamento, que é a minha formação, psicologia. Quando eu vim para o futebol, comecei a entender que o comportamento me norteava. O BBB pra mim é a minha atualização de como é o mundo moderno. Ali vejo uma variante muito grande pessoas que me mostram como é o mundo moderno. Eu sou um pouco fã disto, de analisar pessoas. Hoje eu me norteio pelos movimentos. Eu prefiro me entristecer pelas minhas escolhas do que me decepcionar", disse Angioni, que emendou:



"No Fluminense, tem várias boas cabeças, não vou definir uma liderança, mas não há dúvida que a liderança hoje é da idolatria, que é o Fred. Antes da chegada do Fred, o Hudson, o Henrique, o Hudson eram referências fantásticas. Tem o Igor Julião que é um jovem, mas muito pensante, tem o Matheus Ferraz, o Nenê, o Egídio, temos várias cabeças boas. E ainda tem o Mário, que é jovem, muito generoso, tem uma dinâmica de relacionamento extremamente agradável, generoso quando tem que ser e rígido quando tem que ser", encerrou.