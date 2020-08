Clube de Bangladesh anuncia contratação de atacante do Fluminense

Rio - O Bashundhara Kings, equipe de Bangladesh, anunciou nesta quarta-feira a contratação do atacante Robinho, do Fluminense. Ele será emprestado pela equipe tricolor por uma temporada. O clube asiático ainda terá opção de compra.

Este será o quinto empréstimo de Robinho desde que chegou ao Fluminense. Porém, desta vez, o clube não arcará com parte dos salários do atleta, como em negócios anteriores, e ainda manterá 30% dos direitos do jogador após o fim do contrato.



Robinho chegou ao Fluminense em 2017. Para contratá-lo, o Fluminense desembolsou cerca de 2 milhões de euros (aproximadamente de R$ 7,4 milhões).