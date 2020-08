Atacante do Fluminense recebe proposta de grupo que dirige o Manchester City

Rio - O atacante Evanílson pode deixar o Fluminense em breve. De acordo com o site "Globo Esporte", o jogador recebeu uma proposta do City Football Group, grupo que administra, entre outros clubes, o Manchester City, da Inglaterra, e o New York City, dos Estados Unidos.

O grupo americano está em negociações com a Tombense-MG, clube ao qual o jogador pertence. O Fluminense, que tem o jogador por empréstimo, ainda não foi comunicada da proposta, mas sabe que o jogador está valorizado e existe a chance de perde-lo.

Caso a venda se concretize, o Fluminense terá direito a 30% do valor. 10% seriam referentes aos direitos econômicos e mais 20% de taxa de vitrine.