Odair Hellmann é afastado de Fluminense x Internacional por suspeita de Covid-19

Rio - O técnico Odair Hellmann foi afastado da partida entre Fluminense e Internacional, na noite deste domingo, no Maracanã. O treinador foi submetido a testes de coronavírus ao longo dos últimos dias. No por sorologia, teve resultado negativo, mas no feito por PCR teve o diagnostico positivo para a Covid-19. Ele deve retornar já na partida contra o Bragantino, na próxima quarta-feira.

Confira a nota do Fluminense:

O técnico Odair Hellmann foi afastado do jogo de hoje, contra o Internacional, por suspeita de Covid-19. O treinador foi submetido a três testes, nos dias 06, 09 e 13/08. No dia 09/08, após o jogo contra o Grêmio, Odair fez tanto o teste sorológico, quanto o PCR, para atuar contra o Palmeiras no dia 12/08. O primeiro deu negativo e o segundo deu reagente, com resultado sendo de conhecimento da CBF no dia seguinte. Neste mesmo dia 13/08, o Fluminense passou a ser responsável pelos testes para o credenciamento dos profissionais para a partida contra o Internacional. Hellmann novamente testou negativo. O Fluminense tomou conhecimento desta decisão ainda neste domingo. Considerando os dez dias de isolamento protocolares, Odair já retorna contra o Bragantino na próxima quarta-feira.