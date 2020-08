Rio - Contratado pelo Botafogo nesta segunda-feira, o volante Carlos Rentería, de 25 anos, quase fechou com outro time carioca anteriormente. De acordo com o portal 'NetFlu', o empresário do jogador, Luiz Tavera, ofereceu o meia ao Tricolor, mas a diretoria recusou o nome.



Anteriormente no Tolima, o jogador estava sem clube até acertar com o Alvinegro. O Fluminense até cogitou a contratação do jogador, mas preferiu priorizar as laterais. Rentería acertou com o Botafogo por dois anos e o clube carioca ficou com 80% dos direitos do meio-campista.