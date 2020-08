Antes da volta do futebol, zagueiro do Fluminense recebeu proposta para sair do clube

Rio - Titular ao lado de Nino, Luccas Claro vive um bom momento no Fluminense, no entanto quase que essa fase não aconteceu.

Isso porque antes da paralisação do futebol, devido à pandemia do novo coronavírus, o jogador recebeu uma proposta do futebol chinês na qual o Tricolor não aceitou, segundo informações do "GE".

Apesar da boa fase do defensor, o jogador tem contrato só até o fim do ano e pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube.