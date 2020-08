Liverpool faz proposta por jogador do Fluminense; clube deve aceitar a oferta

Rio - Na última semana, a imprensa europeia noticiou a possível negociação do goleiro Marcelo Pitaluga, do Fluminense, para o Liverpool. Nesta sexta-feira, o 'Ge.com' confirmou as tratativas e afirmou que o Tricolor já tem a proposta em mãos. Ainda segundo o portal, a diretoria da equipe carioca está propensa a aceitar a oferta.

Aos 17 anos, Pitaluga ainda não estreou pelos profissionais do Fluminense e hoje é a quarta opção para Odair Hellmann. A decisão de aceitar a proposta do Liverpool deve ocorrer pela crise econômica vivida pelo Fluminense, potencializada pelo coronavírus. Com 1,91m de altura, Pitaluga foi campeão mundial sub-17 com a Seleção Brasileira.