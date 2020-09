Rio - Com a saída repentina de Evanilson para o Porto, o Fluminense vai precisar ir ao mercado para repor a peça faltante. O atacante de 20 anos era o titular da posição, enquanto Fred vinha começando as partidas no banco.

Segundo infirmações do "GE.com" Willian Pottker, do Internacional, foi oferecido ao Tricolor. Em baixa no clube gaúcho e com o aval de Odair Hellmann, o Fluminense cogitou em contratar o atacante, no entanto, ele está de malas prontas para a Turquia, após receber uma proposta do Trabzonspor.

Além de Fred, o clube das Laranjeiras tem para a posição: Caio Paulista e Felippe Cardoso. Na derrota contra o Flamengo, na última rodada, Odair escalou o time com Nenê de falso nove.