Fred, do Fluminense, testa positivo para Covid-19

Rio - O Fluminense terá uma baixa significativa no duelo com o Corinthians, no Maracanã. No início da tarde desta sexta-feira, a assessoria do Fluminense divulgou que o atacante Fred testou positivo para Covid-19 no exame para a bateria de testes da décima rodada do Campeonato Brasileiro.

O Tricolor das Laranjeiras apontou que "testou negativo em todos os exames anteriores, mais recentemente na quinta-feira anterior (03/09), no sábado (05/09), na segunda (07/09) e na quarta (09/09), que garantiu a participação dele na 9ª rodada".

A assessoria de imprensa do clube frisou que o atacante já está afastado do restante do grupo, conforme está previsto no protocolo de prevenção à Covid-19.

O jogador de 36 anos já havia sido afastado preventivamente do restante do elenco na partida da oitava rodada, contra o São Paulo. Fred comunicara ao clube que sua esposa estava infectada. Já contra o Flamengo, o centroavante atuou.