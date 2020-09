Muriel aposta que irmão Alisson ajudará ex-goleiro do Fluminense no Liverpool

Quando veio ao Brasil, em fevereiro de 2020, Alisson treinou no CT do Fluminense e conheceu Marcelo Pitaluga. Os dois agora serão companheiros de Liverpool e Muriel aposta que o seu irmão, goleiro da Seleção, será peça importante para a evolução da jovem promessa de 17 anos.

"Acredito que o Alisson deve ter contribuído (para a contratação) com aquilo que viu. Pitaluga está lá pelos méritos dele. Há muito tempo o Liverpool o observava. Conhecemos de perto o potencial que ele tem, o grande goleiro que é. Além das quatro linhas, ele é um excelente garoto, de boa família, pés no chão, não é deslumbrado, trabalha muito. Tenho certeza de que fará história no futebol. Fico feliz também que ele será companheiro do Alisson, que vai poder ajudar, acompanhar ele. É um menino que gosta muito de aprender, está sempre ouvindo e trabalhando", afirmou Muriel.

Sem nunca ter jogado pelos profissionais do Fluminense, Marcelo Pitaluga chamou a atenção nas divisões de base e foi negociado ao Liverpool por 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,2 milhões). No contrato, o Tricolor poderá ter direito a mais 1 milhão de euros se as metas estipuladas forem alcançadas. Além disso, manteve 25% dos direitos econômicos do jovem goleiro.