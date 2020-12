Samuel Xavier Divulgação

Publicado 14/12/2020 13:22

Rio - O Fluminense já projeta reforços para 2021. De acordo com o portal 'NetFlu', o Tricolor está em conversas com o Ceará para acertar com o lateral direito Samuel Xavier. O clube carioca já havia aberto negociação pelo jogador em agosto, mas na época as tratativas não avançaram. Naquele momento, o principal alvo era Advíncula, do Rayo Vallecano, que também não acertou.

À princípio, Samuel Xavier tinha contrato com o Ceará até 31 de dezembro, mas prorrogou o vínculo até o final de fevereiro, quando se encerra o Campeonato Brasileiro. Assim que terminar o torneio, o lateral fica liver no mercado, e por isso, chegaria sem custos para o Fluminense. Aos 30 anos, o atleta já somou passagens por Paulista, São Caetano, Sport e Atlético-MG.