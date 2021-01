Romário em ação com a camisa do Fluminense Reprodução

Publicado 29/01/2021 17:49

Considerado um dos maiores atacantes que o futebol mundial já viu, Romário celebra nesta sexta-feira seus 55 anos de vida. E para homenageá-lo, o Fluminense, clube que o camisa 11 defendeu em 2002, postou um vídeo do único gol de bicicleta marcado pelo Baixinho em toda a sua carreira. Foi no Campeonato Brasileiro de 2003, na goleada tricolor de 5 x 2 sobre o Guarani, no Maracanã.

Naquela partida, inclusive, além da 'bike', o craque — tinha 37 anos na época — ainda anotou outros dois gols. Em 77 compromissos com a camisa do clube das Laranjeiras, Romário marcou 48 gols, mas saiu sem faturar títulos.