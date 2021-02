Rio de Janeiro, RJ - Brasil - 31/01/2021 - Nilton Santos - Martinelli comemorando seu segundo gol com Fred e grupo Campeonato Brasileiro. 33ª Rodada. Jogo Fluminense x Goiás. FOTO DE MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club. IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense Football Club. Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 31/01/2021 22:23

Rio - O Fluminense conseguiu um resultado importante na noite deste domingo. No Estádio Nilton Santos, o Tricolor teve boa atuação e não encontrou dificuldades para vencer o Goiás por 3 a 0. Nino, de cabeça, e Martinelli, duas vezes, marcaram para a equipe de Marcão. Com a vitória, o time carioca se aproximou do G4.

O Fluminense sobrou na primeira etapa e fez uma exibição de gala. Com forte imposição ofensivo, o Tricolor não demorou para chegar ao gol. Aos 16 minutos, Nino subiu para abrir o placar de cabeça após bela cobrança de escanteio de Nenê, um dos destaques da partida.

Publicidade

Pouco depois, Martinelli começou a fazer seu nome na partida. Aos 25, o meia pegou a bola rebatida pela zaga do Goiás e encheu o pé de fora da área. A bola bateu na trave, nas costas do goleiro Tadeu e morreu no fundo das redes. O jovem ainda teve tempo de marcar após bela jogado de Egídio, que o encontrou na área para bater colocado e ampliar a vantagem para 3 a 0.



Com ritmo de jogo intenso, o Tricolor teve outras chances de aumentar o placar ainda no primeiro tempo. A melhor delas aconteceu com Nenê, que ficou com a bola após o goleiro Tadeu ir ao campo de ataque cobrar uma falta para o Goiás, que ficou na barreira. O camisa 77 arriscou de trás do meio-campo e quase marcou um gol antológico, mas deu azar e viu a bola passar por cima da trave após quicar no gramado.

Publicidade

No segundo tempo, como já era de se esperar, o Fluminense diminuiu o ritmo e decidiu deixar a bola mais com o Goiás, optando por jogar no contra-ataque. Porém, o Esmeraldino esbarrou em suas deficiências técnicas e não conseguiu criar nenhuma chance que levasse perigo ao gol de Marcos Felipe, que foi um "expectador de luxo" durante toda partida.

Pelo lado tricolor, Marcão tentou dar novo gás ao setor ofensivo com as entradas de Caio Paulista e Fernando Pacheco. No entanto, as alterações não surtiram efeito. A única boa chance veio em chute de Pacheco, já nos acréscimos, mas Tadeu fez com que o placar do primeiro tempo fosse mantido.

Publicidade

Com a vitória, o Fluminense se aproximou do G4, zona dos times que se classificam para a fase de grupos da Libertadores. A equipe está na 5ª posição, com 53 pontos, cinco a menos do que o São Paulo. Na próxima quarta, o time carioca enfrenta o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 21h30.

FLUMINENSE 3 X 0 GOIÁS

Publicidade

Local: Estádio Nilton Santos

Árbitro: Raphael Claus

Publicidade

FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari (Igor Julião), Nino, Luccas Claro e Egídio; Hudson, Martinelli (André) e Nenê; Luiz Henrique (Caio Paulista), Fred (Samuel) e Lucca (Fernando Pacheco). Técnico: Marcão.

GOIÁS: Tadeu, Taylon (Índio), David Duarte (Iago Mendonça), Fábio Sanches e Heron; Ariel Cabral (Daniel Oliveira), Henrique Lordelo, Shaylon; Fernandão (Miguel Figueira), Rafael Moura e Vinícius (Douglas Baggio). Técnico: Glauber Ramos.

Publicidade

Gols: Nino (16' do 1ºT), Martinelli (25' e 36' do 1ºT)

Cartões amarelos: Egídio; Vinícius e Heron