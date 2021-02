Martinelli comemora seu segundo gol na vitória tricolor Mailson Santana/Fluminense FC

01/02/2021

A temporada será inesquecível para Martinelli, que depois de ficar boa parte de 2020 no sub-23, finalmente estreou pelos profissionais do Fluminense. Agora, em 2021, o jovem volante de 19 anos desencantou e marcou seus primeiros dois gols na equipe principal na vitória por 3 a 0 sobre o Goiás, no Estádio Nilton Santos.

Com características ofensivas nas divisões de base, Martinelli acredita que agora está mostrando o seu futebol mais ofensivo. "Na base, eu chegava mais dentro da área. Fui feliz nos dois chutes, contei com um pouco de sorte também, jogador tem que ter isso. Sempre consegui chegar bem dentro da área e finalizar", comemorou.



A maior liberdade para chegar à área adversária contra o Goiás também foi em função da dupla no meio de campo com Hudson, que em muitos momentos ficou mais planado na marcação, dando liberdade a Martinelli. Quando joga com Yago, que estava suspenso, o jovem de 19 anos costuma ficar mais preso protegendo a defesa.



"O treinador sabe o que é melhor para a equipe, faço o meu máximo tanto de primeiro, como de segundo volante. Estou ali para corresponder, tentar ajudar. Como segundo volante, pessoal também me dá muita confiança, para chegar e chutar", avaliou.



Mais um destaque de Xerém a aparecer nos profissionais, Martinelli recentemente renovou contrato até 2024, para alívio dos torcedores traumatizados com saídas precoces de suas promessas. Mas se depender do volante, os tricolores podem ficar tranquilos.



"Tenho minha cabeça muito tranquila. Se for para um dia sair, será com cabeça erguida. Mas primeiro pretendo fazer minha história aqui dentro do clube, que foi onde abriu as portas para mim. Realizei muitos sonhos aqui dentro e espero dar muitas alegrias à torcida tricolor", completou.