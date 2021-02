Marcão pode alcançar terceira vitória seguida pelo Fluminense Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 02/02/2021 11:56 | Atualizado 02/02/2021 12:01

Mais uma vez nesta temporada o Fluminense entrará em campo com a possibilidade de conseguir a terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Uma marca que não alcança desde 2016 e que o time atual bateu na trave duas vezes. Depois de superar Botafogo (2 a 0) e Goiás (3 a 0), o Tricolor terá nova chance de embalar rumo à Libertadores no duelo desta quarta-feira (3) contra o Bahia, que luta contra o rebaixamento, às 21h30 na Arena Fonte Nova.

Ainda sob o comando de Odair Hellmann, o Fluminense poderia ter engatado a terceira vitória seguida contra o Atlético-GO, após passar por Athletico-PR (1 a 0) e Vasco (2 a 1), mas empatou no Maracanã em 1 a 1. A segunda chance aconteceu também no primeiro turno, contra dois adversários da sequência atual: após triunfos sobre Goiás (4 a 2) e Bahia (1 a 0), o empate em 1 a 1 com o Atlético- MG fora de casa pôs fim ao embalo.

Desta vez, o Fluminense está sob o comando de Marcão, que em 2019 também teve sua chance de alcançar a marca como treinador. Na luta contra o rebaixamento, sua equipe venceu CSA e Palmeiras, ambos por 1 a 0 na reta final da competição, mas depois empatou com o Avaí (1 a 1), quebrando a sequência positiva.



A última vez que o Fluminense conseguiu vencer em três rodadas seguidas do Campeonato Brasileiro foi em 2016, com Levir Culpi como treinador. Em 1 de outubro, o Tricolor bateu o Sport (3 a 1) em Edson Passos e fechou a trinca vitoriosa, que já contava com Grêmio e Corinthians (ambos por 1 a 0 fora de casa). Depois, inclusive, aquele time emendou 10 partidas de jejum até o fim daquela edição.

Desta vez, o Fluminense, em quinto lugar, tem chances reais de conseguir uma classificação à fase de grupos da Libertadores. Para isso, conquistar a trinca de vitórias pode ser decisivo para esse objetivo. "Temos que fazer o nosso dever, depende da gente. Sabemos que é mais uma decisão, nós vamos com força para trazer os três pontos e alcançar o objetivo. É possível buscar essa classificação direta", afirmou Martinelli.