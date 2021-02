Atacante do sub-17, João Neto renovou até 2023 Divulgação/Fluminense

Publicado 02/02/2021 18:15

Um dia depois de renovar com o atacante Samuel,recentemente integrado aos profissionais, o Fluminense acertou a prorrogação de contrato com mais uma promessa da base. Centroavante titular da chamada 'Geração dos Sonhos' do sub-17, João Neto agora tem vínculo com o Tricolor até 2023.

Por ter apenas 17 anos, o atacante só pode assinar por três anos, segundo determinação da Fifa. O acerto do novo contrato é um alívio momentâneo para os torcedores, que viram na última semana um forte assédio de clubes europeus em cima das promessas do sub-17.

Kayky e Metinho receberam recentemente propostas do Shakthar Donetsck, da Ucrânia, e do grupo que administra o Manchester City. A diretoria do Fluminense considerou todas baixas e negou. Entretanto, o Tricolor tenta uma renovação com os dois e por enquanto está com dificuldade. Outros nomes da geração promissora também despertam o interesse de outros clubes europeus.

João Neto fez nove gols em 25 partidas pelo sub-17 nesta temporada. Campeão brasileiro e vice da Copa do Brasil, ele ainda disputará com a equipe a Supercopa do Brasil contra o São Paulo em fevereiro.

Já Samuel, cujo apelido é Granada, anunciou na segunda-feira a renovação de contrato. Ele estreou pelos profissionais na última partida, contra o Goiás. O atacante de 20 anos, que marcou 10 gols pelas equipes sub-20 e sub-23, assinou até 2025.