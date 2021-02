Lucca Lucas Mercon / Fluminense

03/02/2021

Rio - Reforço do Fluminense para o Campeonato Brasileiro, o atacante Lucca tem feito gols "pouco convencionais" com a camisa tricolor. Na partida contra o Sport, o jogador contou com o desvio de Patrick, jogador do clube pernambucano, para decidir o duelo em favor do Tricolor. Apesar de admitir que vem tendo sorte ao marcar pelo clube carioca, o atacante ressaltou que o importante é ajudar o Flu.

"Gol é gol, independentemente de como seja. O importante é balançar o barbante. Trabalhamos essa batida no primeiro pau a semana inteira. Eu bati onde foi determinado e tive a ajuda do Digão, que ainda estava com a gente, do Luccas Claro. Acabaram atrapalhando o goleiro", afirmou em participação no "SporTV".

Após um começo com poucas oportunidades na equipe sob o comando de Odair Hellmann, Lucca se firmou como titular sob o comando de Marcão e vem sendo bastante útil no Fluminense na disputa do Campeonato Brasileiro.



O jogador foi contratado pelo Tricolor para a vaga deixada por Evanílson, que se transferiu para o Porto no meio da atual temporada. Lucca já defendeu clubes importante do futebol brasileiro como Internacional e Corinthians.