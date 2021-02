Samuel Nelson Perez - Fluminense FC

Publicado 03/02/2021 11:42 | Atualizado 03/02/2021 11:43

Bahia - O Fluminense enfrenta o Bahia, nesta quarta-feira, na Fonte Nova, em busca de um resultado positivo que não acontece desde 2013. Naquela temporada, o Tricolor Carioca vivia uma situação bem diferente da atual e brigava contra o rebaixamento. Em Salvador, o Flu, comandado na ocasião por Dorival Júnior, venceu por 2 a 1, na última rodada. Porém, os resultados dos rivais na tabela não ajudaram e a equipe acabou terminando o Brasileirão em 17ª.

O Tricolor, porém, acabou não sendo rebaixado para a Série B, porque a Portuguesa e o Flamengo foram punidos pelo STJD por escalações irregulares. Com isso, o Tricolor pulou para a 15ª colocação e a equipe paulista acabou sendo rebaixada em seu lugar.

Desde aquele jogo, as duas equipes se enfrentaram em três ocasiões em Salvador. Em 2017, Fluminense e Bahia ficaram no empate por 1 a 1. No ano seguinte, os donos da casa venceram por 2 a 0. Na temporada passada, em jogo bastante movimentado, o Tricolor Baiano conseguiu vencer por 3 a 2.



Rebaixado em 2014, o Bahia enfrentou o Fluminense naquele ano na Série A, porém, a partida com o mando de campo dos baianos aconteceu em Barueri. O Tricolor Carioca levou a melhor e venceu com gol de Kennedy. Depois disso, o Tricolor Nordestino ficou na Série B em 2015 e conseguiu novamente o acesso em 2016.