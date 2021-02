Fluminense anuncia patrocínio da Betmotion Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 14:53 | Atualizado 03/02/2021 14:55

Rio - Nesta quarta-feira, o Fluminense anunciou a Betmotion como novo patrocinador. A marca do site de apostas ocupará a propriedade “selo peito” das camisas do time profissional já a partir do jogo desta noite, contra o Bahia, válido pela 34ª rodada do Brasileirão. O contrato terá vigência de 12 meses e é válido até o fim de janeiro de 2022.

"Seguimos em busca da expansão da nossa marca. Essa nova parceria, com uma empresa da área de entretenimento, é a quarta fechada dentro da pandemia. É mais um sinal da valorização do projeto do Fluminense", disse o presidente Mário Bittencourt ao site oficial do clube.



A nova patrocinadora produziu uma página exclusiva para o Fluminense, onde os usuários que se cadastrarem com um código promocional do clube terão direito à 300% de bônus em seu primeiro depósito.



"O Betmotion possui DNA brasileiro e ser parceiro de um dos gigantes do futebol nacional é motivo de orgulho. Nós temos como propósito fomentar o esporte e o acerto com o Fluminense mostra que estamos no caminho certo. Nada melhor do que associar nossa marca a um clube repleto de tradição, com uma torcida apaixonada, história, títulos e ídolos", disse Angelo Alberoni, Country Manager do Betmotion.