Michel Araújo MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 14:46

Rio - Nesta quarta-feira, o Fluminense enfrenta o Bahia, em Salvador, às 21 horas, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Carioca divulgou nesta tarde a lista de relacionados para a partida. As novidades são os retornos do meia Michel Araújo e do atacante Marcos Paulo.

Confira os relacionados do #TimeDeGuerreiros para a partida contra o Bahia! Vamos pra cima, Fluzão! pic.twitter.com/J2kSjSuwac — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 3, 2021

Publicidade

Os dois não estiveram entre os relacionados na vitória sobre o Goiás por 3 a 0 no último domingo. O meia vinha afastado dos treinamentos por estar sentidos dores na coxa. Já o atacante ainda estava resolvendo a sua situação. Ele assinou um pré-contrato com o Atlético de Madrid e vai deixar o Fluminense no meio do ano.

Além deles, o Fluminense conta com o retorno de Yago Felipe, que cumpriu suspensão na partida contra o Goiás. O Tricolor busca uma vitória em Salvador para permanecer no G-6 do Brasileiro.