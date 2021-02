Por O Dia

As equipes sub-17 de Fluminense e São Paulo voltam a decidir um título na próxima quarta-feira, dia 10 de fevereiro. Após a final da Copa do Brasil vencida pelos paulistas com um gol marcado após pênalti inexistente, o cariocas, campeões do Brasileiro da categoria, tentam dar o troco na Supercopa do Brasil.

O duelo em partida única acontecerá na Arena Pantanal e definirá qual das duas equipes fechará a temporada com mais títulos no sub-17.



Na campanha em que conquistou o Brasileiro da categoria, o Fluminense eliminou o São Paulo na semifinal na decisão por pênaltis, após perder por 2 a 1 fora de casa e vencer nas Laranjeiras por 3 a 2. Já os paulistas conquistaram a Copa do Brasil após empate em 0 a 0 em Cotia e com a vitória de virada por 2 a 1 no Rio, com um gol aos 50 minutos do segundo tempo. Pet marcou de pênalti, numa falta inexistente marcada pela arbitragem.