Luiz Henrique comemora seu gol no primeiro tempo, contra o Bahia Mailson Santana/Fluminense FC

Por O Dia

Publicado 03/02/2021 23:23 | Atualizado 03/02/2021 23:45

Salvador - O Fluminense embalou de vez na busca por uma vaga direta na Libertadores de 2021. Com o 1 a 0 sobre o Bahia, gol de Luiz Henrique, na Fonte Nova, chegou à terceira vitória seguida no Campeonato Brasileiro. Uma marca que não alcançava desde outubro de 2016 e que contribuiu para o Tricolor das Laranjeiras continuar na quinta posição, com 56 pontos, e agora a apenas dois do São Paulo, quarto com um jogo a menos.

Mais confiante com a sequência positiva atual e mais entrosado com a ideia de Marcão, o Fluminense começou a partida no campo de ataque, mesmo jogando fora de casa. Inclusive, chegou a marcar aos sete, mas Fred estava impedido e o gol foi anulado.

Uma mudança importante no Fluminense foi que os pontas não ficaram presos nas laterais. Flutuaram no campo, trocaram de posição e foi nessa movimentação que Luiz Henrique quase marcou, aos cinco, e abriu o placar aos 32, antecipando-se ao marcador. Em ambas, o jovem atacante estava centralizado para receber o cruzamento de Nenê. E Lucca também quase marcou em chute na entrada da área.

O único susto tomado foi em chute de Ramírez de fora da área, que Marcos Felipe teve trabalho para espalmar quando ainda estava 0 a 0. Lento, o Bahia pouco incomodou na primeira etapa um Fluminense que desarmou bastante. E Egídio teve a chance de ampliar, mas parou no goleiro, após ótimo passe de Fred.



Após o intervalo, o Fluminense seguiu com liberdade para chegar ao ataque, mas o Bahia incomodou um pouco mais no início. Se Nenê isolou boa chance, Capixaba e Gilberto, numa bomba, obrigaram Marcos Felipe a fazer boas defesas. Ainda assim, os cariocas continuaram melhores e Fred só não marcou porque parou em Anderson.

O Fluminense tinha tudo para resolver logo o jogo, mas perdeu o fôlego. Marcão tirou Fred e Luiz Henrique (cansado e que pediu para sair) e colocou Caio Paulista e Michel Araújo, aos 13. As substituições pioraram a equipe, que caiu de produção. O time só voltou a finalizar com Yago, aos 26, mas não chegou mais com facilidade, nem criou. Menos mal que o Bahia seguiu inoperante no ataque. Só no fim que os baianos pressionaram e Marcos Felipe salvou em cabeçadas de Ernando e Alesson.

BAHIA 0 X 1 FLUMINENSE

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)



BAHIA: Anderson, João Pedro (Zeca), Ernando, Lucas Fonseca e Juninho Capixaba; Gregore, Ronaldo (Gabriel Novaes), Danielzinho (Fessin) e Ramírez (Ramon); Thiago (Alesson) e Gilberto. Técnico: Dado Cavalcanti.



FLUMINENSE: Marcos Felipe, Calegari, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli (André), Yago e Nenê (Hudson); Luiz Henrique (Michel Araújo), Lucca (John Kennedy) e Fred (Caio Paulista). Técnico: Marcão.



Gol: Luiz Henrique (aos 32 minutos do 1º tempo)



Cartões amarelos: Capixaba (BAH); Nino (FLU)