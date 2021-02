Luccas Claro Mailson Santana/Fluminense FC

Por HUGO PERRUSO

Publicado 04/02/2021 12:39

A sequência era considerada a mais tranquila do Campeonato Brasileiro e o Fluminense fez a sua parte com louvor. No duelo contra cinco adversários que lutam contra o rebaixamento, a equipe de Marcão mostrou evolução após a vexatória goleada sofrida por 5 a 0 para o Corinthians, e embalou na briga por uma vaga direta na Libertadores de 2021. Entre as melhoras no Tricolor, uma das principais foi do sistema defensivo, que chegou a três partidas seguidas sem sofrer gol.

Nem mesmo sob o comando de Odair Hellmann, cuja força defensiva era considerada o ponto forte, o Fluminense ficou tanto tempo sem ser vazado. A qualidade dos adversários (Botafogo, Goiás e Bahia) pesa, mas nem no Carioca de 2020 o Tricolor conseguiu esse desempenho. Um alívio para Marcão, muito criticado desde que assumiu justamente em função da fragilidade da defesa nos primeiros cinco jogos sob seu comando, quando tomou 11 gols.



Publicidade

Afinal, nas últimas cinco rodadas, foram quatro jogos sem ser vazado e três gols sofridos contra o Coritiba. Além da qualidade dos adversários, o Fluminense teve mudanças para essa evolução. A principal foi o retorno de Nino no lugar de Matheus Ferraz. A dupla com Luccas Claro funciona melhor, assim como a mudança tática na marcação, que diminuiu os espaços na intermediária, e a nova dupla de volantes, com Martinelli e Yago.



"Nossa leitura tática mudou um pouquinho, a marcação da primeira linha, a distância que a gente tinha para a última linha. Conseguimos corrigir isso e nossos volantes estão melhores posicionados. As linhas estão andando mais próximas, isso equilibrou as ações defensiva e ofensiva. A gente tem que valorizar o que esses meninos estão fazendo. E a gente sabe que uma hora, lá na frente, uma bola nossa vai entrar", avaliou Marcão.



Publicidade

Embalado com três vitórias seguidas e cinco rodadas sem perder, o Fluminense colocará à prova essa evolução defensiva contra o Atlético-MG, um dos melhores ataques do Brasileiro com 58 gols, na próxima quarta-feira (10).