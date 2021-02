Roger Machado Divulgação

Por O Dia

Publicado 05/02/2021

Rio - Roger Machado deve ser o técnico do Fluminense para a próxima temporada. O Tricolor tem acerto encaminhado com o ex-lateral, que deve assumir o clube após o término do Campeonato Brasileiro. A informação é do site "GE".

O nome de Roger já agrada à diretoria do Fluminense há algum tempo. Ele chegou inclusive a ser monitorado para assumir o clube no início de 2020, mas Odair Hellmann foi o escolhido. Na época, o treinador era contratado do Bahia. Com sua provável chegada, Marcão voltará a ser auxiliar técnico.

Roger Machado tem história no Fluminense. Como jogador, marcou o gol do título da Copa do Brasil de 2007, contra o Figueirense. Em 2008, encerrou sua carreira no clube.