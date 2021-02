Nino Reprodução

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 11:29 | Atualizado 06/02/2021 11:29

Rio - Com três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, algo que não acontecia desde 2016, e sem tomar gols, o Fluminense vive grande fase na competição. Brigando por uma vaga na Libertadores, a defesa do Tricolor tem sido a principal arma do time. O sistema defensivo voltou a melhorar junto com a volta de Nino ao time.

O defensor de apenas 23 anos tem ótimos números na temporada, além de ter marcado três gols e ter sofrido apenas um drible, o zagueiro esteve presente em seis jogos que a defesa do Fluminense não foi vazada.

Publicidade

Em entrevista ao site "uol esporte", o zagueiro falou sobre a boa fase, tanto dele, quanto do time.

"Feliz demais por tudo o que tenho vivido. O período que estive fora do time me fez muito bem, me deu oportunidade de me preparar melhor. Eu sabia e entendia que meu momento ia chegar, teria oportunidades de novo e queria estar o melhor possível para aproveitar. Estive tranquilo, os números individuais e as vitórias são importantes por manter o Fluminense perto dos nossos objetivos", disse.

Publicidade

Em quinto colocado e com 56 pontos, a classificação para a Libertadores parece estar bem encaminhada. Apesar disso, o zagueiro garante que o foco é conseguir a vaga de forma direta, portanto, o foco é na reta final do Brasileirão.

"Tem sido tudo muito intenso. Viemos de jogos muito importantes, temos tentado manter o foco, os objetivos têm aumentado. Antes, a ideia era a vaga na pré-Libertadores, mas agora vemos que já é possível a classificação direta e é por isso que vamos lutar. Estamos nos aproximando dos líderes. Nosso foco está em ganhar os jogos, pontuar sempre, jogar bem, não tomar gols, se impor sobre os adversários e quando estiver 100% a gente pensa em quem enfrentar", afirmou.

Publicidade

Fluminense volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã e enfrenta o Atlético-MG. Sobre a partida, Nino espera um jogo difícil, tendo em vista que o Galo está em terceiro e briga pelo título.

"Será um jogo muito difícil. Tinha chances maiores até de brigar pelo título até essa derrota para o Goiás, ficou na liderança durante um bom tempo, é um time muito bem treinado, com ótimos jogadores, o que requer nossa atenção redobrada durante os 90 minutos. Vem de derrota e vão querer trazer um resultado positivo. Estamos preparados, concentrados e temos uma grande equipe, como mostramos com os nossos últimos resultados. Estaremos focados com o olho nessa vaga no G4, em somar pontos e chegar ao nosso objetivo", finalizou.