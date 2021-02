Matheus Ferraz MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Por O Dia

Publicado 06/02/2021 15:57

Rio - O zagueiro Matheus Ferraz, de 35 anos, do Fluminense conseguiu uma vitória judicial contra o seu ex-clube, o Sport Recife. Além dele, outros ex-jogadores do clube pernambucano (Renato Oliveira e Jean Patrick) conseguiram o direito de receber débitos que tinham com o Leão da Ilha. As informações são do portal "globoesporte.com".

Matheus Ferraz defendeu o Sport de 2015 a 2017 e terá R$ 480 mil a receber, referente ao reconhecimento de um reajuste nos valores sobre o direito de imagem do atleta. A Justiça condenou o clube ao pagamento das diferenças de décimo terceiro salário, férias com um terço e FGTS. No período de junho a dezembro de 2017, no entanto, quando o zagueiro estava emprestado ao Goiás, o valor não foi alterado e permaneceu em R$ 33 mil.



Não há mais recurso para o clube pernambucano. Somando as dívidas relativas aos três jogadores, o valor que o Leão terá que pagar é em torno de R$ 1,3 milhão. Desde 2019, Matheus Ferraz defende o Fluminense.